15 Jahre nach Flugkatastrophe

Am 4. Juli 2002 besuchten Angehörige der Opfer die Absturzstelle der russischen Tupolew TU-154 in Hoellwangen-Brachenreute nahe Überlingen am Bodensee. Beim Zusammenstoss zweier Flugzeuge am 1. Juli 2002 starben 71 Menschen. © ARCHIV KEYSTONE/AP/WINFRIED ROTHERMEL

71 Menschen sind bei der Flugzeugkatastrophe von Überlingen im Jahr 2002 ums Leben gekommen. An sie will die Stadt am Bodensee am 15. Jahrestag des Unglücks heute Samstag erinnern.