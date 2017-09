United Technologies übernimmt Rivalen Rockwell

Will den Rivalen Rockwell Collins kaufen: United Technologies, der Mutterkonzern des Triebwerkbauers Pratt & Whitney. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP CP/Paul Chiasson

In der Luftfahrtbranche bahnt sich eine der grössten Übernahmen ihrer Geschichte an: Der US-Mischkonzern United Technologies will den Flugzeugausrüster Rockwell Collins für 30 Milliarden US-Dollar kaufen und mit seinen in diesem Bereich tätigen Sparten zusammenlegen.