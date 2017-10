Flums SG: 17-Jähriger verletzt mehrere Personen mit Beil

Ein 17-Jähriger Mann ging mit einer Axt auf Passanten los. © Todayreporter

Am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, hat ein 17-jähriger Lette in Flums im Kanton St. Gallen auf dem Postplatz und in einem Tankstellenshop mehrere Personen mit einem Beil angegriffen und verletzt. Hinweise auf einen Terrorakt gibt es bisher keine.