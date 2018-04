Flurbrand im Engadin glimpflich ausgegangen

Flurbrand im Engadin: Jugendliche spielten mit Feuerzeug. © Kapo GR

Vier Jugendliche haben am Sonntag in Pontresina im Engadin mit einem Feuerzeug gespielt und dabei einen Flurbrand verursacht. Der Brand in einer Gartenanlage war der Polizei am späteren Nachmittag gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.