FM1 Der Samstag mit Beni

Das Wochenende wird ein Hit! Egal ob du schon das Abendprogramm planst, das Altglas entsorgst, oder den Wocheneinkauf erledigst. Was auch immer du am Samstag vorhast – Beni Hofstetter liefert dir den perfekten Soundtrack dazu. Dazu gibt es jeden Samstag den FM1 Hit-Translator in dem unser Computer einen englischen Hit ins Deutsche übersetzt, wenn du herausfindest um welchen Hit es sich handelt gewinnst du ein FM1 Wachmacher CD.

Der Samstag mit ganz viel Musik und Beni Hofstetter, immer von 10 bis 14 Uhr.