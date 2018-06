Von der Fete direkt ins Matratzenlager

Zuerst wollte Gewinnerin Ilona die Party bei sich zuhause in ihrer WG in Gossau steigen lassen. «Dann merkten wir aber, dass es vom Platz her knapp werden könnte», sagt sie. Da sie und ihr WG-Gspänli im Turnverein Hauptwil-Gottshaus sind, konnten sie auf eine Wiese bei einem Schulhaus in Gottshaus ausweichen.

«Megatolle Party»

«Unser Verein turnt in dieser Turnhalle. Es ist der perfekte Ort für die Party», sagt sie. Und damit hatte sie recht. Unter der Gästeschar am Samstagabend waren nur glückliche Gesichter zu sehen. «Megatoll, das Wetter macht ja auch super mit», sagt Daniel. Den Gästen standen Bier, Wasser und Süssgetränke zur Verfügung sowie drei Festbankgarnituren und Grillvariationen. Natürlich lief dazu der passende FM1-Sound.

«Alles durchprobiert»

Mit der Verköstigung war man sichtlich zufrieden. «Sehr gutes Essen, sehr gutes Bier, alles tiptop», sagt Fabian. «Das Essen ist super, ist ja eine Riesenauswahl. Ich habe alles durchprobiert und es ist wirklich alles sehr gut», sagt Ilona. «Es wäre ein Riesenaufwand, alles selber zu organisieren. So kann man sich gut ein bisschen mit allen unterhalten.»

Übernachtung in der Turnhalle

Für die Übernachtung eignete sich der Ort umso mehr: «Bei der Menge Bier, die uns hier zur Verfügung steht, ist klar: Wir schlafen in der Turnhalle. Es hat genügend Matten, Schlafsäcke haben wir auch dabei», sagt Ilona und lacht.

