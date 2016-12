FM1-Hörer essen an Weihnachten Fondue Chinoise

Für die FM1-Hörer scheint der Fall klar zu sein: An Weihnachten möchten sie kleine Fleischstückchen in Bouillon tauchen. Fondue Chinoise scheint bei vielen das beliebteste Festessen, da es sich gut vorbereiten lässt und somit mehr Zeit bleibt, um es mit seinen Liebsten zu geniessen.

Dass Fondue Chinoise grosse Beliebtheit geniesst, merkt auch Bruno Ehrbar von der Metzgerei Ehrbar in Mörschwil. «Die Hälfte der Kunden, die bei uns eine Bestellung aufgegeben haben, wollen dünn geschnittenes Fleisch für ihr Fondue Chinoise. Deshalb haben wir fast eine halbe Tonne Fleisch zu Röllchen verarbeitet», erklärt der Metzger.

Vorsicht beim Pouletfleisch

Die meisten Kunden wollen Rindfleisch-Röllchen, begehrt sind aber auch Poulet und Kalbfleisch. Daneben bietet die Metzgerei aber auch noch Schweinefleisch-Röllchen und einige speziellere Sorten an, so etwa Pferd, Lamm, Strauss und Kaninchen. Besonders bei Pouletfleisch rät der Fleischspezialist jedoch zur Vorsicht: «Weil im Pouletfleisch von Natur aus Salmonellen vorkommen können, darf das Fleisch nicht zu lange an der Wärme aufbewahrt werden und auch nicht mit kalten Saucen in Kontakt kommen. Sonst können sich die Bakterien vermehren und möglicherweise Bauchschmerzen verursachen.»

Doch nicht nur mit den Fleisch-Trends kennt sich Bruno Ehrbar aus, auch mit passenden Beilagen und Saucen. «Genügend Beilagen sind zu empfehlen, da dann weniger Fleisch benötigt wird. Ideal sind Pommes Chips, Reis, Pommes Frites oder Kroketten», erklärt er. Bei den Saucen seien die Klassiker wie Curry-, Pfeffer-, Knoblauch-, Tartar- und Cocktail-Saucen nach wie vor beliebt. «Wer es rassiger mag, kann sein Fleisch auch gut mit etwas Barbecue-Sauce geniessen», rät Bruno Ehrbar.

Filet im Teig im Trend

«Neben Fondue Chinose, steigt seit Jahren auch die Nachfrage nach Filet im Teig», erklärt der Metzger. In der FM1-Umfrage landete dieses Menü hingegen weit abgeschlagen auf dem dritten und letzten Platz. Dazwischen hat sich ebenfalls mit grossen Rückstand aufs Fondue Chinoise das Raclette platziert.

(red.)