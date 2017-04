FM1 VIP Konzert mit Adel Tawil

Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Popstars und heimste schon etliche Musikpreise und Topplatzierungen in den Charts ein.

Seine Hits werden von den Radiostationen rauf und runter gespielt und jetzt kommt er am Mittwoch, 19. April 2017 für ein kleines aber feines VIP Konzert ins FM1 Land und du kannst mit dabei sein.

So einfach geht es:

Registriere dich bis Dienstag, 18.04. um 14 Uhr in untenstehendem Formular.

Wenn du bis am Dienstag, 18.04. um 16 Uhr ein E-Mail von uns bekommst, bist du definitiv auf der Gästeliste und erlebst Adel Tawil beim FM1 VIP Konzert in einem exklusiven Rahmen.

Datum: Mittwoch, 19.04.2017

Konzertbeginn: 19 Uhr

Türöffnung: 18.30 Uhr

Konzertdauer: 15 – 20min

Konzertort: BBC in Gossau

Melde dich jetzt an:

Name * Vorname Nachname

Wohnort *

Telefon *

E-Mail *

Ich hätte gerne den FM1Today-Newsletter Ja



Aktueller Hit von Adel Tawil:



Einer von Adel Tawil’s grössten Hits: