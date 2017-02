Dank dem Föhn stiegen die Temperaturen am Donnerstag auf bis zu 16 Grad. (Symbolbild) © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Der kräftige Föhn hat am Donnerstag für frühlingshafte Temperaturen in den nördlichen Alpentälern gesorgt. Am wärmsten war es in Vaduz mit 16,8 Grad. Auch in Altdorf, Evionnaz VS und Buchs SG zeigte das Quecksilber 16 Grad an, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.