Ford ruft 1,3 Millionen Fahrzeuge in Nordamerika zurück

Betroffen vom Rückruf sind bestimmte Pick-up-Trucks der Typen F-150 und Super Duty aus den Jahren 2015 bis 2017. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/LM OTERO

Der zweitgrösste US-Autobauer Ford beordert in Nordamerika rund 1,3 Millionen Wagen wegen Problemen mit den Fahrzeugtüren in die Werkstätten. Wegen eines Defekts an der Verriegelung bestehe die Gefahr, dass die Türen sich während der Fahrt öffnen.