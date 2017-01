Ein Auto wird in einer Ford-Fabrik in den USA zusammengebaut. Nach Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bläst Ford seine Pläne für eine Milliarden-Investition in Mexiko ab und will stattdessen im US-Bundesstaat Michigan investieren. (Archiv) © KEYSTONE/AP Ford Motor Co./SAM VARNHAGEN

Der US-Autobauer Ford streicht seine Pläne zum Bau eines 1,6 Milliarden Dollar teuren Werks in Mexiko. Stattdessen sollten 700 Millionen Dollar in eine Fabrik in Michigan in den USA investiert werden, teilte Ford am Dienstag mit.