Musste schweren Herzens Forfait erklären: Serena Williams

Serena Williams kann in Paris nicht zu ihrem Achtelfinal gegen Maria Scharapowa antreten. Die 36-jährige Amerikanerin leidet unter einer Verletzung am Arm, die sie sich in der 3. Runde beim Sieg gegen Julia Görges zugezogen hatte.