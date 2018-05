Auf zwei Rädern ein Superstar, auf vier ein Lehrling: Moto-GP-Weltmeister Marc Marquez wird im Juni ein Formel-1-Auto testen können © KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT

Motorrad-Star Marc Marquez wird im Juni in Österreich ein Formel-1-Auto testen können. Der sechsfache Weltmeister Marc Marquez wird gemäss der Website motorsport.com am 5. und 6. Juni auf dem Circuit in Spielberg ein Formel-1-Auto seines Sponsors Red Bull testen.