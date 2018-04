Gurken und Radieschen aus der Antarktis

Radieschen aus der Antarktis: Dank einem neuartigen Gewächshaus wirds möglich. (Archiv) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

3,6 Kilogramm Salat, 18 Gurken und 70 Radieschen – so viel frisches Gemüse hat ein Forscher in der Antarktis geerntet. Die Pflanzen wachsen in einem neuartigen Gewächshaus nahe der deutschen Polarforschungsstation Neumayer III.