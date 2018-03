Forstwart stirbt bei Arbeiten im Wald

Beim Holzschlagen mit Seilwinden kam ein 26-Jähriger ums Leben. © Kantonspolizei Graubünden

In Zillis ist am Mittwochnachmittag bei einem tragischen Arbeitsunfall ein 26-jähriger Forstwart ums Leben gekommen. Der junge Mann verletzte sich beim Holzschlagen mit Seilwinden schwer am Kopf.