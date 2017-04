Mit Illuminationen am Empire State Building in New York wurde das 150-Jahr-Jubiläum des Magazins Harper's Bazaar gefeiert. © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Mit Fotoprojektionen auf dem Empire State Building in New York ist der 150. Geburtstag des Modemagazins «Harper’s Bazaar» gefeiert worden. Am Mittwoch wurden bis etwa Mitternacht auf die Nordseite des Wolkenkratzers legendäre Fotos des Magazins projiziert.