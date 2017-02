Frank Lampard beendet Karriere

«Es ist an der Zeit, das nächste Kapitel in meinem Leben zu beginnen.» Lampard wird in den kommenden Monaten für sein Trainerexamen studieren. Zuletzt war er während 18 Monaten in den USA für New York City tätig gewesen.

Den Grossteil seiner Karriere bestritt er aber für Chelsea. Zwischen 2001 und 2014 bestritt er über 600 Partien für die Londoner und ist mit 211 Toren der erfolgreichste Torschütze des Klubs. Mit den «Blues» gewann er 2012 die Champions League und ein Jahr später auch die Europa League. Zudem wurde er mit Chelsea dreimal Meister.

In der Nationalmannschaft blieben ihm ähnliche Erfolge verwehrt, obwohl er zusammen mit Steven Gerrard über Jahre hinweg ein beeindruckendes Mittelfeld-Duo bildete. In 106 Länderspielen gelangen ihm bis zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft 2014 29 Tore.

(SDA)