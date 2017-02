Frankfurt im Halbfinal, Lotte gegen Dortmund verschoben

Minute mit dem Treffer des Abends die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld zugunsten des oberklassigen Heimteams.

Der Aussenseiter aus Bielefeld, der sich in der 2. Liga gegen den Abstieg kämpft, bot dem Bundesligisten allerdings ein Duell auf Augenhöhe. Vor allem nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Ostwestfalen mehrere Chancen zum Ausgleich. Die beste vergab Christopher Nöthe fünf Minuten vor Schluss, als er alleine vor Lukas Hradecky am sehr starken Frankfurter Torhüter scheiterte.

Nicht im Aufgebot der Eintracht figurierte Haris Seferovic. Der Schweizer Internationale wurde nach seiner Tätlichkeit am Samstag in der Bundesligapartie in Berlin von Trainer Niko Kovac aus dem Kader gestrichen. Shani Tarashaj wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Der emotionale Höhepunkt der Partie ereignete sich in der Nachspielzeit, als Marco Russ sein Comeback gab. Beim Frankfurter Verteidiger war im Mai 2016 eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Seit Januar steht Russ bei der Eintracht wieder im Mannschaftstraining.

Die Viertelfinal-Partie im deutschen Cup zwischen dem Drittligisten Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund musste wegen des nicht bespielbaren Terrains nach starkem Schneefall abgesagt werden.

Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0). – 39’000 Zuschauer. – Tor: 6. Blum 1:0. – Bemerkung: Frankfurt ab 83. mit Tarashaj, ohne Seferovic (nicht im Aufgebot).

(SDA)