Frankiny erlitt doppelten Beinbruch

Da hatte er noch Grund zum Lachen: An der Schweizer Meisterschaft gewann Kilian Frankiny Bronze, an der Vuelta musste er nun nach einem doppelten Beinbruch die Segel streichen © KEYSTONE/WALTER BIERI

Für den Schweizer Radprofi Kilian Frankiny geht die Vuelta am zweiten Ruhetag zu Ende. Der 23-jährige Oberwalliser erlitt in der 15. Etappe am Sonntag von Alcala la Real in die Sierra Nevada bei einem Sturz einen doppelten Bruch des Oberschenkelhalses.