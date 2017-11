Frankreich gedenkt der Pariser Anschläge von 2015

Präsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gedenken am Montag in Paris der Terroropfer. © Keystone/AP/ETIENNE LAURENT

Frankreich hat am Montag an die 130 Toten und mehr als 350 Verletzten der islamistischen Anschläge vor zwei Jahren in Paris erinnert. Präsident Emmanuel Macron legte vor dem Fussballstadion Stade de France nördlich von Paris einen Kranz nieder.