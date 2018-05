Frankreich gegen Tschechien chancenlos

Frankreichs Torhüter Ronan Quemener in Not gegen Tschechiens Dmitrij Jaskin © KEYSTONE/EPA SCANPIX DENMARK/LARS MOELLER

An der WM in Dänemark bleibt in der Schweizer Gruppe Frankreich gegen Tschechien ohne Chance. Trotz dem 0:6 haben die Franzosen noch eine theoretische Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation.