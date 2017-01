Frankreich im Heim-Viertelfinal

Bester Werfer der Franzosen war Michael Guigou mit sechs Treffern, für Island war Runa Karason mit sieben Toren am erfolgreichsten. In den Viertelfinals treffen die Franzosen nun auf den Sieger der Partie zwischen Weissrussland und Schweden. Ein mögliches Halbfinal-Duell ist Frankreich gegen Deutschland.

In Lille waren so viele Zuschauer wie noch nie in der Geschichte eines grossen Handballturniers. Ausserdem hatten nie zuvor in Frankreich mehr Fans einem Handballspiel beigewohnt.

Der bis heute gültige Zuschauer-Weltrekord wurde in Deutschland aufgestellt. Am Tag des Handballs im Sommer 2014 waren 44’189 Besucher in die Frankfurter Arena zum Bundesliga-Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg gekommen (28:26).

(SDA)