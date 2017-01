Frankreichs Teamleaderin Caroline Garcia verzichtet auf den Fedcup-Einsatz gegen die Schweiz © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Frankreich muss in der ersten Fedcup-Runde am 11. und 12. Februar in Genf gegen die Schweiz ohne Teamleaderin Caroline Garcia (WTA 24 im Einzel und Nummer 3 im Doppel) antreten.