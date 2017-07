Frankreich kündigt Sparmassnahmen an

Kündigte in seiner Regierungserklärung umfassende Sparmassnahmen an: Frankreichs neuer Premierminister Edouard Philippe. © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Im Kampf gegen das hohe Haushaltsdefizit hat der französische Premierminister Edouard Philippe umfassende Sparmassnahmen angekündigt. In allen Ministerien müsse nach vermeidbaren Ausgaben gesucht werden, sagte Philippe am Dienstag in seiner Regierungserklärung.