Frankreich macht Assad-Regierung für Giftgas-Angriff verantwortlich

Ein Mann trauert um seine Verwandten, die in Syrien bei einem Chemiewaffenangriff ums Leben kamen. Frankreich gibt der syrischen Regierung die Schuld am jüngsten Angriff mit Chemiewaffen im Land. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Frankreich macht die syrische Regierung für den Giftgas-Angriff in Chan Scheichun mit 87 Todesopfern verantwortlich. Der Sarin-Einsatz vom 4. April trage zweifellos «die Handschrift des Regimes» in Damaskus, erklärte das französische Aussenministerium in Paris.