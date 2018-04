550 Millionen Euro für den Libanon

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri mit dem französischen Aussenminister Jean-Yves Le Drian in Paris. © KEYSTONE/AP AFP Pool/ERIC FEFERBERG

Zum Auftakt einer internationalen Hilfskonferenz für den Libanon hat Frankreich 550 Millionen Euro für das Land zugesagt. Sie sollen in Form von zinsvergünstigten Krediten und Spenden fliessen, wie Aussenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag in Paris ankündigte.