Frankreich und Serbien im Davis-Cup-Halbfinal

Auch ohne seine drei Top-Spieler Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils und Richard Gasquet setzte sich Frankreich in der Begegnung in Rouen souverän durch. Nach dem Doppel-Triumph am Samstag durch Julien Benneteau/Nicolas Mahut führt das Team von Captain Yannick Noah gegen die ohne den Weltranglisten-Ersten Andy Murray angetretenen Briten uneinholbar mit 3:0.

Frankreich, das letztmals 2001 im Davis Cup triumphierte, trifft Mitte September im Halbfinal zu Hause auf Serbien. Das von Novak Djokovic angeführte Team gewann in Belgrad gegen das stark ersatzgeschwächte Spanien ebenfalls die beiden ersten Einzel sowie das Doppel.

Der andere Halbfinal steht noch nicht fest. Sowohl die Belgier (gegen Italien) als auch die Australier (gegen die USA) verpassten nach der 2:0-Führung am Freitag im Doppel die Entscheidung.

