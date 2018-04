Frankreichs Bahn-Streit im Parlament

Leere Gleise am Bahnhof in Nizza: Frankreichs Bahnangestellte streiken wieder. (Archiv) © Keystone/EPA/Sebastien Nogier

Erneut hat ein Streik am Montag weite Teile des Bahnnetzes in Frankreich lahmgelegt. Der Protest richtet sich gegen den geplanten Umbau des staatlichen Bahnunternehmens SNCF. Dieser war am Montag auch Thema in der französischen Nationalversammlung.