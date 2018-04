Frankreichs Eisenbahner läuten dreimonatige Streikphase ein

Reduzierter Betrieb bei den französischen Bahnen: Wegen eines wochenlangen Streiks wurden etwa für Dienstag alle Züge in die Schweiz gestrichen. (Themenbild) © KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI

In Frankreich hat am Montagabend der «Kampf der Schiene» gegen die geplante Reform der staatlichen Bahngesellschaft SNCF begonnen. Gegen 19.00 Uhr begannen die Eisenbahngewerkschaften mit einem Streik, der bis Ende Juni jeweils an zwei von fünf Tagen stattfinden soll.