Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen einer Affäre um illegale Wahlkampfspenden in Polizeigewahrsam genommen worden. Sarkozy wurde am Dienstag in Nanterre von Anti-Korruptions-Ermittlern vernommen.