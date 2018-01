Frankreich: Tempo 80 auf Landstrassen

In Frankreich gilt ab Sommer auf Landstrassen Tempo 80 statt 90 (Archiv). © Keystone/Alessandro Della Bella

Trotz Kritik setzt Frankreich das Tempolimit für Landstrassen von 90 auf 80 Kilometern pro Stunde herab. Die neue Regel werde am 1. Juli in Kraft treten, kündigte Premierminister Édouard Philippe am Dienstag nach einem Ministertreffen in Paris an.