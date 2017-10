Französische A380 nach Explosion von Triebwerk notgelandet

Ein lauter Knall und starke Vibrationen: Eine Maschine des Typs A380 muss auf dem Flug von Paris nach Los Angeles wegen eines Triebwerkschadens in Neufundland notlanden. © KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

Ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Air France ist nach einem Triebwerksschaden auf dem Weg von Paris nach Los Angeles in Kanada notgelandet. Die Fluggesellschaft sprach in einer Mitteilung vom Samstag von einem «schweren Schaden» an einem der vier Triebwerke.