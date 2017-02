Französische Justiz nimmt jungen Terrorverdächtigen in U-Haft

Französische Polizisten auf Patrouille: Die Behörden nahmen in Lille einen weiteren jungen Terrorverdächtigen fest. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Die französische Justiz hat einen 18 Jahre alten Studenten aus Lille in Untersuchungshaft genommen. Der Jugendliche soll geplant haben, einen Anschlag in der U-Bahn oder in einem Einkaufszentrum zu verüben.