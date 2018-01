Französische Sängerin France Gall gestorben

France Gall 1965 bei der Arbeit mit Serge Gainsbourg in Paris, nachdem sie mit dem Lied "Poupée de cire, poupée de son" beim Eurovision de la Chanson gewonnen hatten. (Archiv) © Keystone/STR

Die französische Sängerin France Gall ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Paris an Krebs, wie ihre Sprecherin mitteilte. Gall hatte 1965 mit Serge Gainsbourgs Titel «Poupée de cire, poupée de son» den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen.