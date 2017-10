Neues Anti-Terror-Gesetz besiegelt

Präsident Macron hielt anlässlich der Abstimmung über das neue Anti-Terror-Gesetz vor Repräsentanten der Sicherheitskräfte eine Rede zur inneren Sicherheit. © Keystone/AP/Philippe Wojazer

Das französische Parlament hat das neue Anti-Terror-Gesetz besiegelt, das den Behörden auf Dauer erweiterte Befugnisse einräumt. Nach der Nationalversammlung stimmte am Mittwoch auch der Senat in Paris zu. Das Gesetz kann nun am 1. November in Kraft treten.