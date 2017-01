Französisches Regiedebüt «Django» eröffnet Berlinale

Reda Kateb als Django Reinhardt im Film "Django", der am 9. Februar die Berlinale eröffnet. (Handout) © Handout)

Der französische Debütfilm «Django» von Etienne Comar wird am 9. Februar die diesjährige Berlinale eröffnen. Wie die Filmfestspiele am Mittwoch mitteilten, nimmt der Film auch am Wettbewerb um die begehrten Bären teil.