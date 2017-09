Franzosen bei Gasballon-Rennen in Führung

Der Start am Freitagabend in Greyerz lief laut den Organisatoren unter "den besten Bedingungen ab". Am Samstag war das Wetter etwas weniger gut. (Archiv) © Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Beim Ballonrennen, das am Freitagabend in Greyerz FR begann, lag am Samstag ein französischer Ballon in Führung. Er hatte schon fast 850 Kilometer hinter sich und fuhr über eine Region südlich von Posen in Polen. Sieger ist, wer am weitesten fliegt.