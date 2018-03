Franzosen essen mehr Burger als Baguette

Der Hamburger ist in Frankreich immer beliebter. (Archiv) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Franzosen werden ihrem Baguette untreu: Im vergangenen Jahr wurden in Frankreich erstmals mehr Hamburger verkauft als die traditionellen Schinken-Käse-Baguettes, wie das Marktforschungsinstitut Gira Conseil am Dienstag in Paris mitteilte.