Die vermisste Constance Uehlinger. © Kapo SG

Seit Freitagnachmittag wird die 40-jährige Constance Uehlinger vermisst. Die Frau wurde zuletzt an ihrem Wohnort an der Bahnhofstrasse in Buchs gesehen. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet um Hinweise.