Frau bei Antiregierungsdemonstration in Venezuela getötet

Bei Protesten gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro in Venezuela ist eine Frau erschossen worden. Unbekannte hätten am Rande einer Demonstration auf die 46-Jährige gefeuert, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit.Ein junger Mann, der am 17.