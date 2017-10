Diesem Wrack entstieg eine 32-jährige Autofahrerin in Wolfwil SO unverletzt. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Grosses Glück hatte am Donnerstag eine 32-jährige Autofahrerin in Wolfwil SO. Bei einem Abflug im Wald blieb von ihrem Auto nur noch ein Wrack übrig. Die Fahrerin entstieg dem Blechhaufen unverletzt.