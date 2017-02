Die Polizei barg eine tote Frau aus einem brennenden Haus in Bregenz,. (Symbolbild) © keystone

Am Montagnachmittag wurde die Leiche einer 65-jährigen Frau in einem brennenden Haus in Bregenz entdeckt. Sie hatte zahlreiche Messerstiche im Körper. Ein Tatverdächtiger wurde in Bregenz verhaftet.