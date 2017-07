Eine Frau stirbt in Bellinzona im Kanton Tessin am späten Montagabend beim Sturz aus einem Haus. Die Umstände sind unklar. (Symbolbild) © KEYSTONE/CARLO REGUZZI

Eine Frau ist in Bellinzona TI am späten Montagabend aus dem sechsten Stock eines Hauses in die Tiefe gestürzt und auf einem Garagenvorplatz aufgeschlagen. Dabei kam sie ums Leben. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Hintergründe sind unklar.