Frau im Untersee beinahe ertrunken

Die 51-jährige Frau fuhr heute morgen um 9 Uhr in einem Kaja alleine auf dem Untersee, als sie rund 150 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser kippte. Warum die Frau kenterte, ist noch nicht bekannt. Rund eine Stunde nach dem Unglück entdeckte ein Passant vom Ufer aus die Frau und alarmierte den Notruf. «Der Passant hat die Frau womöglich aus Zufall entdeckt, wer weiss, wie lange sie ansonsten noch im Wasser getrieben hätte», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Ein Einsatzschiff der Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau konnte die Frau kurze Zeit später aus dem Wasser retten und das Kajak bergen. «Die Kajakfahrerin war stark unterkühlt, man kann von Glück sprechen, dass sie so schnell gefunden wurde», sagt Matthias Graf. «Die 51-Jährige war gut ausgerüstet und trug eine Schwimmweste, das hat ihr geholfen, sich am Boot festzuhalten.» Sie wurde am Ufer durch den Rettungsdienst erstversorgt, bevor man sie ins Spital brachte.

(Kapo TG/enf)