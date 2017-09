Frau in St.Gallen sexuell belästigt

Es passierte am Mittwochmorgen zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr in St.Gallen. Die 26-jährige Frau sass an der Gartenstrasse vor einer Pizzeria auf einer Bank als sich zwei Männer zu ihr setzten. Sie belästigten die junge Frau sexuell und wendeten dabei auch Gewalt an. Die Frau schrie und wehrte sich, weshalb die beiden Männer nach einigen Minuten von ihr abliessen.

«Der Vorfall wurde von einem Passanten bemerkt», sagt Gian Andrea Rezzoli von der Kantonspolizei St.Gallen. Anschliessend lief die Frau in Richtung Bahnhof. Vor dem Café Gentile wurde ein Mann auf sie aufmerksam und begleitete sie bis zum Bahnhof.

«Wir bitten den unbekannten Passanten, den Helfer beim Café Gentile, sowie Personen, die Hinweise zum Vorfall machen können, sich bei der Polizei zu melden», sagt Rezzoli.

(red.)