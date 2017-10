29-jährige Frau tot in Wohnung gefunden

Die Kantonspolizei Zürich ermittelt in alle Richtungen. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Eine 29-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag tot in einer Wohnung in Affoltern am Albis ZH aufgefunden worden. Die genauen Umstände sind unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.