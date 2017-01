Frau nach Brand tot gefunden

(Symbolbild) © KEYSTONE/Maxime Schmid

Beim Löschen eines Wohnungsbrandes in Dübendorf hat die Feuerwehr am Sonntagnachmittag die Bewohnerin tot aufgefunden. Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst hat. Auch ist unklar, ob die Frau durch den Brand gestorben ist.