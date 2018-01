Am Sonntagmittag ist es auf der Kreuzung Feldhofstrasse und Kanalweg in Oberriet zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos prallten ineinander. Das Auto der 51-jährigen Frau wurde durch den Aufprall in den Binnenkanal geschoben und landete auf dem Dach. Passanten konnten die Frau retten, die Rega brachte sie anschliessend ins Spital.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, ist die Frau nun ihren Verletzungen erlegen.

(Kapo SG/red.)