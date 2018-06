Frau schwer verletzt in Schaan gefunden

«Die Landespolizei hat am frühen Morgen eine Meldung erhalten, dass in Schaan, genauer gesagt im Rösle eine bewusstlose Frau mit schwersten Verletzungen am Rande eines Feldweges aufgefunden worden ist», bestätigt Sybille Marxer, Mediensprecherin der Landespolizei einen Bericht von Radio L. Die Frau wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Die Landespolizei ermittelt aktuell, was genau vorgefallen ist. «Ein Gewaltverbrechen können wir nicht ausschliessen», sagt Sybille Marxer.

Ein Zusammenhang mit dem geflüchteten Häftling in Winterthur ist definitiv auszuschliessen, bestätigt der Chef der Kriminalpolizei, Andreas Schädler gegenüber FM1Today.

Die Landespolizei will am Nachmittag über den aktuellen Stand informieren.

Update folgt.

(red.)