Blick auf den verschneiten Kronberg im appenzellischen Jakobsbad, auf dem die Frau auf einem Schneefeld verunfallte. (Archiv) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Eine Frau ist auf einer Wanderung am Samstagnachmittag im Appenzellerland tödlich verunglückt. Die 47-Jährige war mit ihrem Ehemann vom Kronberg via Alp Grossbaumen in Richtung Jakobsbad unterwegs, als sie auf einem Schneefeld stürzte.